ИА «Ореанда-Новости». Сенат оправдал Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

В США прошёл процесс по делу импичмента Дональда Трампа, который обвинялся в злоупотреблении властью и препятствовании работы конгресса. Сенат Конгресса США оправдал президента по обоим пунктам.

Для того чтобы Трамп был смещён с поста, сенаторам необходимо было набрать не менее двух третей голосов. В ходе двух голосований этого не произошло, что оставляет нынешнего американского лидера в кресле президента. Решение Сената не подлежит обжалованию.

Результаты давно предсказывались различными экспертами и политиками, поэтому не стали большой неожиданностью. Вероятность импичмента Трампа благодаря нынешнему составу Сената была сведена к нулю, так как республиканцам принадлежит 53 места из 100.