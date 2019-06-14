ИА «Ореанда-Новости» Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обнародовал предварительный отчёт по итогам расследования крушения пассажирского самолёта «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 в подмосковном аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая и стоило жизни 41 человеку.

На сайте МАК сообщается о согласии всех членов комиссии с тем, что на данном этапе расследования рекомендации, сделанные технической комиссией, являются достаточными. Комиссия определила, какие исследования и работы необходимо осуществить. Ряд из них подразумевает участие полномочных представителей государств, задействованных в разработке и производстве авиалайнеров данной модели.