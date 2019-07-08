ИА «Ореанда-Новости» . Представители Соединенных Штатов в ходе консультаций с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, Вашингтон допускал возможность вывода войск за указанный срок. В свою очередь представители движения «Талибан» настаивали на том, чтобы иностранные служащие покинули страну «в течение девяти месяцев», пишет ТАСС.

В начале июля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут снижать численность своих военнослужащих в Афганистане, однако оставят там разведывательные подразделения.

США проводят антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года, позднее в республику приехали международные силы по обеспечению безопасности под командованием НАТО. В декабре 2018 года Трамп поручил подготовить план, согласно которому американские военные должны покинуть страну в течение 8–12 месяцев. Однако позже он заявил, что это возможно только при достижении в Афганистане мирных договоренностей.

Напомним, ранее в марте американская делегация и представители радикального движения «Талибан» на переговорах в Дохе заключили соглашения о выводе войск США. Соглашения были составлены на английском и на афганском языках, передает телеканал TOLOnews со ссылкой на осведомленные источники. По данным источников, представители движения также согласились прервать связи со всеми террористическими группами, в том числе с «Аль-Каидой» (организация запрещена в РФ) и начать борьбу с терроризмом. Переговоры в Дохе длились 16 дней, однако встреча ряда афганских политиков с талибами была перенесена. Представители движения не прокомментировали детали переговоров с делегацией США.