ИА «Ореанда-Новости» . В сторону российского военного самолёта, вторгшегося в воздушное пространство Южной Кореи,. Об этом заявили в Комитете начальников штабов страны, сообщает агентство «Ёнхап».

Как отмечается, истребители южнокорейских ВВС выпустили в общей сложности 20 сигнальных ракет и произвели около 360 выстрелов. Дистанция между ними и российским самолётом в этот момент была около одного километра. Отмечается, что это произошло в районе островов Токто.

Инцидент уже осудили в Китае и Японии, передает Reuters. Представитель китайского МИД Хуа Чуньин указала, что опознавательная зона ПВО Южной Кореи не является её воздушным пространством, а потому самолёты всех стран могут свободно там передвигаться. В то же время главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга указал, что действия Сеула в районе островов, которые Токио считает своими, неприемлемы и крайне прискорбны.

В Минобороны России до этого указали, что стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС совершали плановый полёт и не нарушали границу. При этом южнокорейские F-16 лишь отстрелили тепловые ловушки и улетели, и «никакого предупредительного огня не было».

Ранее в Комитете начальников штабов заявили, что за 23 июля в опознавательную зону ПВО Южной Кореи залетели в общей сложности пять самолётов: три из России и два китайских. При этом один из российских дважды нарушил границу страны, оба раза находясь в её воздушном пространстве по три минуты.

Опознавательная зона ПВО Южной Кореи частично охватывает район, относящийся к международному воздушному пространству. Россия указывает, что это противоречит международным правилам, и не признает её.

Группа небольших островов Лианкур расположена в Японском море. Территория оспаривается Сеулом и Токио с окончания Второй мировой войны в 1945 году, когда Корея перестала быть японской колонией. В свой состав Япония включила острова в 1905 году ещё до аннексии Корейского полуострова. Сеул ссылается на исторические записки и карты, в которых острова упоминаются под названием Усандо.