ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Малайзии прокурор выдвинул обвинение в убийстве Ким Чен Нама – брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Подозреваются в этом убийстве два человека, женщины. Об этом информирует информационное агентство Reuters.

Убийство произошло в столице Малайзии, городе Куала-Лумпуре, прямо в аэропорту. Две подозреваемые в убийстве сводного брата лидера Северной Кореи являются гражданками представительницами двух государств. Сити Айша из Индонезии и её компаньонка Доан Тхи Хуонг из Вьетнама.



Согласно следствию, женщины использовали в убийстве нервно-паралитическое вещество VX, которое распылили Ким Чен Наму в лицо. При этом прокуратура опровергла версию, что женщины не понимали, что происходит, считали себя участницами некого реалити-шоу. Именно это они утверждали на допросах. По словам прокурора, чтобы это сделать, необходима была предварительная тренировка, так как ядовитое вещество требует соблюдения определённых нюансов в обращении.



Со слов прокурора Ван Шахаруддина, подозреваемые вполне осознавали, что обращаются с опасным ядовитым веществом, они знали, что его нужно успеть смыть с себя в первые пятнадцать минут, после попадания на кожу.

– Вас тренировали, потому что ошибки быть не могло, – заявил в свою очередь прокурор.

При этом в КНДР отвергли обвинение со стороны Южной Кореи и США о том, что за всем этим убийством кроется режим Ким Чен Ына.



Следующее заседание по рассмотрению этого дела состоится в суде 16 августа. В случае, если подозреваемых женщин признают виновными, им грозит смертный приговор.



Напомним, убийство сводного брата лидера Северной Кореи произошло ещё в феврале 2017 года утром в аэропорту. Изначально было сказано, что женщины отравили его отравленными иглами, позже уточнили, что его смерть наступила от воздействия нервно-паралитического вещества.



