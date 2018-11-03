03.11.2018, 23:09
Победительница конкурса "Мисс Земля-2018" любит котиков
ИА «Ореанда-Новости» Сегодня жюри международного конкурса "Мисс Земля" объявили победительницу, ей стала 23-летняя вьетнамка Фыонг Кхань Нгуен.
Фыонг Кхань Нгуен родилась в семье фермеров и с 15 лет мечтала принять участие в "Мисс Земля". Она учится в местном университете на маркетолога, свободно английским и вьетнамским языками. Уважение к природе у нее появилось благодаря проведенному детству на ферме, где ее родители разводят крупный рогатый скот. Фыонг Кхань Нгуен написала в своей анкете, что очень любит котиков и вообще всех живых существ.
Россию на конкурсе представляла Дарья Картышова. В 2017 году она стала "Мисс Нижний Новгород", также Дарья является одной из лауреаток конкурса "Краса России", где получила почетный титул "Мисс Земля".
Конкурс "Мисс Земля" - один из самых престижных конкурсов красоты наряду с "Мисс Вселенной" и "Мисс Мира". Однако, сами организаторы называют его международным экологическим конкурсом, который "использует индустрию красоты как инструмент привлечения внимания к экологическим проблемам и ищет пути их решения". Чтобы пройти в финал конкурса участницы наряду с внешними данными должны продемонстрировать свои идеи относительно экологии и сохранения окружающей среды. Кроме этого, жюри оценивает предложения конкурсанток по развитию туризма и активного отдыха. "Победительницы должны стать примером для женщин не только как образец красоты, но и как активные сторонницы защиты и сохранения окружающей среды", сообщается на сайте конкурса.
Всего определяется четыре призовых номинации: первое место - "Мисс Земля", второе - "Мисс Воздух", третье - "Мисс Вода" и четвертое - "Мисс Огонь". Год от года число участниц растет, в этом году за титул "Мисс Земля" боролись 89 участниц со всего мира. Конкурс проводится ежегодно с 2001 года под эгидой Организации объединенных наций.
Местом проведения мероприятия является город Манила, который расположен на Филиппинских островах. Архипелаг из 7500 островов считается одним из самых красивых уголков планеты. Мягкий и теплый климат, а также разнообразие тропических растений притягивают сюда миллионы туристов.
Фыонг Кхань Нгуен родилась в семье фермеров и с 15 лет мечтала принять участие в "Мисс Земля". Она учится в местном университете на маркетолога, свободно английским и вьетнамским языками. Уважение к природе у нее появилось благодаря проведенному детству на ферме, где ее родители разводят крупный рогатый скот. Фыонг Кхань Нгуен написала в своей анкете, что очень любит котиков и вообще всех живых существ.
Россию на конкурсе представляла Дарья Картышова. В 2017 году она стала "Мисс Нижний Новгород", также Дарья является одной из лауреаток конкурса "Краса России", где получила почетный титул "Мисс Земля".
Конкурс "Мисс Земля" - один из самых престижных конкурсов красоты наряду с "Мисс Вселенной" и "Мисс Мира". Однако, сами организаторы называют его международным экологическим конкурсом, который "использует индустрию красоты как инструмент привлечения внимания к экологическим проблемам и ищет пути их решения". Чтобы пройти в финал конкурса участницы наряду с внешними данными должны продемонстрировать свои идеи относительно экологии и сохранения окружающей среды. Кроме этого, жюри оценивает предложения конкурсанток по развитию туризма и активного отдыха. "Победительницы должны стать примером для женщин не только как образец красоты, но и как активные сторонницы защиты и сохранения окружающей среды", сообщается на сайте конкурса.
Всего определяется четыре призовых номинации: первое место - "Мисс Земля", второе - "Мисс Воздух", третье - "Мисс Вода" и четвертое - "Мисс Огонь". Год от года число участниц растет, в этом году за титул "Мисс Земля" боролись 89 участниц со всего мира. Конкурс проводится ежегодно с 2001 года под эгидой Организации объединенных наций.
Местом проведения мероприятия является город Манила, который расположен на Филиппинских островах. Архипелаг из 7500 островов считается одним из самых красивых уголков планеты. Мягкий и теплый климат, а также разнообразие тропических растений притягивают сюда миллионы туристов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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