Фыонг

Кхань

Нгуен

Фыонг

Кхань

Нгуен

Фыонг

Кхань

Нгуен

Картышова

красоты, но

родилась в семье фермеров и с 15 лет мечтала принять участие в "Мисс Земля". Она учится в местном университете на маркетолога, свободно английским и вьетнамским языками. Уважение к природе у нее появилось благодаря проведенному детству на ферме, где ее родители разводят крупный рогатый скот.написала в своей анкете, что очень любит котиков и вообще всех живых существ.Россию на конкурсе представляла Дарья. В 2017 году она стала "Мисс Нижний Новгород", также Дарья является одной из лауреаток конкурса "Краса России", где получила почетный титул "Мисс Земля".Чтобы пройти в финал конкурса участницы наряду с внешними данными должны продемонстрировать свои идеи относительно экологии и сохранения окружающей среды. Кроме этого, жюри оценивает предложения конкурсанток по развитию туризма и активного отдыха. "Победительницы должны стать примером для женщин не только как образеци как активные сторонницы защиты и сохранения окружающей среды", сообщается на сайте конкурса.Конкурс проводится ежегодно с 2001 года под эгидой Организации объединенных наций.Местом проведения мероприятия является город Манила, который расположен на Филиппинских островах. Архипелаг из 7500 островов считается одним из самых красивых уголков планеты. Мягкий и теплый климат, а также разнообразие тропических растений притягивают сюда миллионы туристов.