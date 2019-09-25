

Напоминаем, что организатором конкурса является Комитет индустриальных телевизионных премий. Весной прошлого года были утверждены новые правила голосования. Согласно нововведениям, число экспертов возрастёт до 150 человек. ДВ 2017 году жюри насчитывалось порядка 70 человек.



Итоги конкурса ещё не известны. Торжественное награждение состоится 2 октября в Московском театре мюзикла.