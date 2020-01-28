Стоит отметить, что первоначальная информация о нахождении высокопоставленных американских сотрудников ЦРУ на борту сбитого самолёта поступила от группировки «Талибан». Однако члены движения не уточняли имена и звания. Военные Соединённых Штатов Америки данную информацию пока не прокомментировали.



