28.01.2020, 14:20
Офицер ЦРУ, который курировал атаку на генерала Сулеймани, погиб при крушении самолёта
ИА «Ореанда-Новости». Высокопоставленный офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа, который курировал атаку на генерала Касема Сулеймани, погиб при крушении самолёта Bombardier E-11A BACN в Афганистане, сообщает иранское агентство Mehr.
Стоит отметить, что первоначальная информация о нахождении высокопоставленных американских сотрудников ЦРУ на борту сбитого самолёта поступила от группировки «Талибан». Однако члены движения не уточняли имена и звания. Военные Соединённых Штатов Америки данную информацию пока не прокомментировали.
На данный момент неизвестно, относится ли как-то крушение американского самолёта, на борту которого находился Майкл Д'Андреа, к смерти генерала Сулеймани или нет.
Стоит отметить, что первоначальная информация о нахождении высокопоставленных американских сотрудников ЦРУ на борту сбитого самолёта поступила от группировки «Талибан». Однако члены движения не уточняли имена и звания. Военные Соединённых Штатов Америки данную информацию пока не прокомментировали.
На данный момент неизвестно, относится ли как-то крушение американского самолёта, на борту которого находился Майкл Д'Андреа, к смерти генерала Сулеймани или нет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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