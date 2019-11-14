По мнению Грэхема Скарбро, во время американских учебных полётов выпускается мало боевых ракет. В настоящее время пилоты остаются плохо подготовленными к возможным боевым действиям. 12 самолётов эскадрильи флота должны выпустить всего 4 ракеты во время учебных миссий. То естьРешение американских властей по поводу выпуска боевых ракет обоснованы стоимостью боеприпасов. Если проводить обучение по старым правилам, когда один пилот выпускал по 2 боевые ракеты во время ежегодных учений, затраты на боеприпасы