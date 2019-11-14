14.11.2019, 20:39
Офицер ВМС США указал на ошибки в американских учебных миссиях
ИА «Ореанда-Новости». Офицер ВМС США Грэхем Скарбро указал на ошибки в американских учебных миссиях, которые ухудшают подготовку к высокотехнологичному бою. Заявление офицера было опубликовано в издании The National Interest.
По мнению Грэхема Скарбро, во время американских учебных полётов выпускается мало боевых ракет. В настоящее время пилоты остаются плохо подготовленными к возможным боевым действиям. 12 самолётов эскадрильи флота должны выпустить всего 4 ракеты во время учебных миссий. То есть не каждый пилот во время учений выпускает боевую ракету.
Решение американских властей по поводу выпуска боевых ракет обоснованы стоимостью боеприпасов. Если проводить обучение по старым правилам, когда один пилот выпускал по 2 боевые ракеты во время ежегодных учений, затраты на боеприпасы возрастут до 825 миллионов долларов в год.
По мнению Грэхема Скарбро, во время американских учебных полётов выпускается мало боевых ракет. В настоящее время пилоты остаются плохо подготовленными к возможным боевым действиям. 12 самолётов эскадрильи флота должны выпустить всего 4 ракеты во время учебных миссий. То есть не каждый пилот во время учений выпускает боевую ракету.
Решение американских властей по поводу выпуска боевых ракет обоснованы стоимостью боеприпасов. Если проводить обучение по старым правилам, когда один пилот выпускал по 2 боевые ракеты во время ежегодных учений, затраты на боеприпасы возрастут до 825 миллионов долларов в год.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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