02.03.2020, 13:27
Официальная Москва дала комментарий к планам Турции по бесполётной зоне в Идлибе
ИА «Ореанда-Новости». Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в своём комментарии к активности авиации Турции в Идлибе, напомнил о словах военных РФ о том, что Россия не может гарантировать безопасность полётов над данным сирийским регионом.
Представители СМИ поинтересовались у Пескова о том, как официальная Москва оценивает ситуацию в Идлибе в воздухе и на земле, если учитывать активность беспилотников Турции.
Накануне американские власти заявили о необходимости международному сообществу принять меры для того, чтобы объявить бесполётную зону над Идлибом и защитить гражданское население.
Песков ответил представителям СМИ, что Москва исходит из слов военных РФ о том, что гарантировать безопасность полётов над Идлибом невозможно.
Представители СМИ поинтересовались у Пескова о том, как официальная Москва оценивает ситуацию в Идлибе в воздухе и на земле, если учитывать активность беспилотников Турции.
Накануне американские власти заявили о необходимости международному сообществу принять меры для того, чтобы объявить бесполётную зону над Идлибом и защитить гражданское население.
Песков ответил представителям СМИ, что Москва исходит из слов военных РФ о том, что гарантировать безопасность полётов над Идлибом невозможно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии