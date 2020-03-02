ИА «Ореанда-Новости». Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в своём комментарии к активности авиации Турции в Идлибе, напомнил о словах военных РФ о том, что Россия не может гарантировать безопасность полётов над данным сирийским регионом. 

Представители СМИ поинтересовались у Пескова о том, как официальная Москва оценивает ситуацию в Идлибе в воздухе и на земле, если учитывать активность беспилотников Турции.

Накануне американские власти заявили о необходимости международному сообществу принять меры для того, чтобы объявить бесполётную зону над Идлибом и защитить гражданское население. 

Песков ответил представителям СМИ, что Москва исходит из слов военных РФ о том, что гарантировать безопасность полётов над Идлибом невозможно.