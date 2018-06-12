РЕАНДА-НОВОСТИ. О 1344 резиденции были эвакуированы из районов Меса Кортина и Уайлдернеста, расположенных выше 20 Гранд-роуд, и 1160 резиденций находятся в предварительном эвакуационном уведомлении. Предварительно, эвакуированным не разрешается возвращаться в свои дома, если это не является чрезвычайной ситуацией. Автобус отправляет эвакуированных из нижней горы Буффало. Центр отдыха Silverthorne 430 Rainbow Drive в Сильверторне был назначен центром Красного Креста, но ночной приют ещё не создан. Власти просят жителей Нижнего Буффало собираться и быть готовыми. Огонь вырос до 91 акров и продолжает расти.

Summit Fire & E.M.S. и Лесная служба США борются с лесным пожаром на горе Буффало, к западу от Сильверторна и к северу от Фриско. Огонь в настоящее время находится на уровне 91 акров и растет. Об этом сообщает шериф округа Саммит Хайме Фитц Симонс. Огонь движется на восток, под гору и в настоящее время находится в 250 футах от сооружений. Проводятся эвакуации в верхней половине Уайлдернеста и Меса Кортины. В настоящее время количество эвакуированных неизвестно, но FitzSimons заявила, что этот район содержит жилую застройку с высокой плотностью населения.

Власти создали убежище для эвакуации в Центре отдыха Silverthorne на 430 Rainbow Drive в Сильверторне. Summit Fire запросил как ручные экипажи, так и самолёты, чтобы помочь в борьбе с пламенем. По словам заместителя районного рейнджера Адама Бьянки, были развернуты воздушные суда, предназначенные для борьбы с лесными пожарами. По словам официальных лиц пожарной охраны, на месте происшествия находятся четыре тяжеловоздушных танкера, два очень больших воздушных танкера DC-10, вертолет типа 1 и три тяжёлых двигателя ударной группы типа 1. Воздушные танкеры развернули огнезащитный материал. Бьянки сказал, что Лесная служба недавно осуществила проект по сокращению выбросов в этом районе, который, как они надеются, остановит огонь, прежде чем он достигнет домов.

В настоящее время власти не разрешают жильцам добираться до домашних животных или личных вещей. The Summit County Animal Control & Shelter создала горячую линию для жителей, которые нуждаются в помощи для извлечения домашних животных, оставленных в домах в этом районе.

Многоцелевой самолет Колорадского отдела по предотвращению пожаров и контролю находится на пути, чтобы помочь составить карту огня и установить периметр. Вся территория – бесплодная зона. Власти закрыли следующие тропы: Северный Тенмил, Луговой Крик, Соль Лик, Гора Буффало, Озеро Лили Пад, Меса Кортина, Уиллоубрук и Трасса Гор-Крик на Красном перевале Буффало.