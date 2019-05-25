25.05.2019, 00:35
Огромный метеорит взорвался над Австралией
ИА "Ореанда-Новости" Жители "зелёного континента" стали сегодня вынужденными очевидцами необычного небесного явления, так напугавшего их. Яркую вспышку на небе видели жители двух австралийских штатов. Также падение небесного тела успело попасть в кадр видеокамер.
Огромный астероид упал сегодня в море, расколовшись ещё в небе на две большие части. Раскол метеорита сопровождался шумным взрывом. Это событие произошло в 400 километрах к югу от австралийского города Аделаида. Жители таких штатов как Южная Австралия и Виктория смогли воочию наблюдать за этим редким явлением.
По словам экспертов, масса упавшего метеорита достигала от 20 до 40 тонн. В тротиловом эквиваленте мощность взрыва составила 1,6 килотонн. Специалисты утверждают, что при сбросе атомной бомбы в Хиросиме, мощность превышала этот взрыв всего лишь в несколько десятков раз. Однако учёные успокоили автралийцев тем фактом, что метеорит не смог бы нанести им реального поражения. Взрыв космического тела произошёл ещё в небе, а многочисленные обломки упали в море, не задев жителей.
Учёные NASA говорят о том, что метеор ворвался в земную атмосферу на так называемой "низкой" скорости - она составляет около 11 километров в секунду. Это свидетельствует о том, что астероид был очень древним, и его орбита совпала с орбитой Земли.
Вопрос о том, что многие небесные тела, которые могут быть теоретически опасны для планеты, удаётся обнаружить слишком поздно, ставится в последнее время всё чаще. Время, за которое они сближаются с Землёй, минимально. Многие исследователи, в том числе и российские, работают над тем, чтобы оперативно заметить приближающиеся к Земле объекты.
Огромный астероид упал сегодня в море, расколовшись ещё в небе на две большие части. Раскол метеорита сопровождался шумным взрывом. Это событие произошло в 400 километрах к югу от австралийского города Аделаида. Жители таких штатов как Южная Австралия и Виктория смогли воочию наблюдать за этим редким явлением.
По словам экспертов, масса упавшего метеорита достигала от 20 до 40 тонн. В тротиловом эквиваленте мощность взрыва составила 1,6 килотонн. Специалисты утверждают, что при сбросе атомной бомбы в Хиросиме, мощность превышала этот взрыв всего лишь в несколько десятков раз. Однако учёные успокоили автралийцев тем фактом, что метеорит не смог бы нанести им реального поражения. Взрыв космического тела произошёл ещё в небе, а многочисленные обломки упали в море, не задев жителей.
Учёные NASA говорят о том, что метеор ворвался в земную атмосферу на так называемой "низкой" скорости - она составляет около 11 километров в секунду. Это свидетельствует о том, что астероид был очень древним, и его орбита совпала с орбитой Земли.
Вопрос о том, что многие небесные тела, которые могут быть теоретически опасны для планеты, удаётся обнаружить слишком поздно, ставится в последнее время всё чаще. Время, за которое они сближаются с Землёй, минимально. Многие исследователи, в том числе и российские, работают над тем, чтобы оперативно заметить приближающиеся к Земле объекты.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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