Яркую вспышку на небе видели жители двух австралийских штатов. Также падение небесного тела успело попасть в кадр видеокамер.Раскол метеорита сопровождался шумным взрывом. Это событие произошло в 400 километрах к югу от австралийского города Аделаида. Жители таких штатов как Южная Австралия и Виктория смогли воочию наблюдать за этим редким явлением.В тротиловом эквиваленте мощность взрыва составила 1,6 килотонн. Специалисты утверждают, что при сбросе атомной бомбы в Хиросиме, мощность превышала этот взрыв всего лишь в несколько десятков раз.Взрыв космического тела произошёл ещё в небе, а многочисленные обломки упали в море, не задев жителей.Учёные NASA говорят о том, что метеор ворвался в земную атмосферу на так называемой "низкой" скорости - она составляет около 11 километров в секунду. Это свидетельствует о том, что астероид был очень древним, и его орбита совпала с орбитой Земли.Время, за которое они сближаются с Землёй, минимально. Многие исследователи, в том числе и российские, работают над тем, чтобы оперативно заметить приближающиеся к Земле объекты.