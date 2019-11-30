ИА «Ореанда-Новости». Уже больше суток около 250 российских туристов не могут вылететь с китайского острова Хайнань, пишет «МК».



Причина, по которой туристы не могут вернуться домой, задержка самолёта.



Как сообщает пресс-служба международного аэропорта Казани, откуда туристы прилетели в КНР, прибытие рейса в Татарстан ожидается только 1 декабря, примерно в 11:00 по московскому времени.