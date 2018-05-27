ОРЕАНДА-НОВОСТИ Из сообщения главы центра по примирению враждующих сторон и по совместительству генерал-майора Юрия Евтушенко выходит, что практически 67 тысяч сирийских граждан смогли вернутся в свои жилища в Восточной Гуте. Из его слов так же следует тот факт, что 66 тысяч 602 человек вернулись в связи с улучшением гуманитарной ситуации в этой местности, а также процесс по восстановлению социальной инфраструктуры. Так же за последний день количество вернувшихся возросло до 300. Тем не менее несмотря на улучшение ситуации в регионе, там по-прежнему будут работать службы постконфликтного урегулирования. Ранее в сообщениях присутствовала информация об 66 тысячи вернувшихся жителей.

Российская сторона в свою очередь оказывает посильную помощь всем новоприбывшим. К примеру, жителям населенного пункта Му-Хасан сотрудниками российского центра было передано более 445 комплектов продовольственных наборов. Так же по необходимости людям были выданы нужные медицинские препараты, аптечки, а также была оказана медицинская помощь. Весь вес гуманитарного груза составил более 2 тон. Так же Военными медработниками Российской Федерации суммарно была оказана медицинская помощь 12 гражданам Сирии, среди которых шестеро являлись несовершеннолетними.

Ранее в этой местности действовали сирийские саперы, прошедшие обучения у русских специалистов по разминированию. Их рабочие навыки понадобились в связи с тем, что данная местность долгое время находилась под контролем запрещенного на территории России Исламского государства, которая по традиции оставляет ловушки с целью навредить прибывшим на место солдатам и гражданским. Это в свою очередь стало известно благодаря Юрию Евтушенко.

Вследствие их действий было обезврежено около 43 самодельных взрывчатых устройств. Так же были нейтрализованы 36 мины, среди которых 13 были противотанковыми, 15 неразорвавшихся снарядов и 6 фугасов. Всего было осмотрено на наличие взрывчатых устройств около 6 кварталов.

Гражданская война в Сирии идёт с начала 15 мая 2011 года. Основными сторонами противостояния являются правительственные силы, курдские повстанцы, «умеренные» бандформирования, а так же запрещенные в России террористические организации в лице ИГИЛ и Фронт ан-Нусры.