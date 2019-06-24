ИА «Ореанда-Новости». За 22–22 июня на горячую линию Роспотребнадзора позвонили более 700 человек в связи с приостановкой пассажирского авиасообщения между Россией и Грузией. «Наибольшее количество звонков поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы и Казани», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в понедельник, 24 июня.

Как уточняется, вопросы в основном были связаны с возращением денег за ранее приобретенные авиабилеты и уточнением сроков действия запрета. Единый консультационный центр Роспотребнадзора сейчас работает для оказания помощи по защите интересов туристов из России.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствие с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. На следующий день Минтранс РФ объявил, что с 8 июля также будут приостановлены полёты грузинских авиакомпаний на территорию России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что документ стал вынужденной рестрикцией на фоне экстремистских действий в Тбилиси.

20 июня в грузинской столице разгорелись массовые акции протеста. Во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российский делегат, член Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало широкое недовольство ряда политических партий. В знак протеста они покинули помещение.

Позже ситуация накалилась, в центре Тбилиси начались массовые демонстрации. Представители оппозиции вместе с многотысячной толпой начали штурм здания парламента страны в центре города. В ходе акций протеста, переросших в стычки с полицией, один человек погиб, не менее 240 пострадали. Ещё свыше 300 демонстрантов были задержаны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя беспорядки, заявила, что раскол в грузинском обществе никому не идёт на руку, кроме Москвы. Также она назвала Россию врагом и оккупантом и добавила, что все, кто поощряет внутреннее противостояние в Грузии, поддерживают «российскую политику».