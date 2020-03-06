ИА «Ореанда-Новости» . Согласно опубликованному американским министерством юстиции обвинению, российский предприниматель скрыл от налоговой Штатов своё состояние в один миллиард долларов.

Из обвинительного заключения следует, что после проведённого 7 лет назад дочерней компанией банка «Тинькофф» публичного предложения, стоимость доли Олега Тинькова достигла миллиарда долларов. Через три дня после этого бизнесмен вышел из американского гражданства и не заплатил налог с доходов от продажи активов. Несмотря на то, что предприниматель владел акциями компании на миллиард долларов, он подал поддельную декларацию о налогах, указав, что его доход не превысил 206 тысяч долларов.

Кроме того, обвинение считает, что Тиньков подделал ещё одну справку – декларацию при экспатриации, в которой указал, что его денежное состояние не превышает 300 тысяч долларов.