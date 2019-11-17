ИА «Ореанда-Новости». Эксперты ООН перечислили причины смертности при ДТП в России.

О причинах частой смертности сообщил президент Международной автомобильной федерации (FIA), специальный посланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.

По мнению экспертов ООН, к высокой смертности в автомобильных авариях приводят изъяны в образовании водителей и пешеходов, пьяная езда, телефонные разговоры и сообщения за рулём и нехватка дорожного освещения.

Кроме того, в российском законодательстве нарушителей принято наказывать не слишком жёстко, что не обеспечивает санкциям необходимую долю «строгости».

Тодт добавил, что Россия хоть и имеет большие потери в ДТП, стремится к тому, чтобы войти в лидеры по обеспечению дорожной безопасности. Он подчеркнул, что учить правилам безопасного вождения нужно со школы.

17 ноября проходит Всемирный день памяти жертв ДТП. Цифра погибших в транспортных авариях ежегодно превышает 1,30 миллионов человек.