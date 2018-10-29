ИА «Ореанда-Новости». В Королевстве Бельгии пропали несколько миллиардов евро с замороженных счетов бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи. Об этом сообщают местные средства массовой информации. Отмечается, что с замороженных счетов в банке Euroclear исчезли от трёх до пяти миллиардов евро. По предварительной версии, средства могли быть направлены на финансирование ливийских группировок.





В 2011 году после смерти Муамара Каддафи активы были заморожены Советом Безопасности Организации Объединённых Наций, а также четырьмя банками в самого Королевства Бельгии. СБ ООН считал, что замороженные средства в будущем можно будет использовать на восстановление Ливии после завершения войны и создания правительства народного единства, однако безвластие и вооружённые столкновения на территории государства продолжаются до сих пор. Поэтому счета бывшего ливийского лидера по сей день остаются замороженными.



В настоящее время делом занимается судебный следователь Мишель Клез. По данным СМИ, ситуацией также заинтересовались федеральные депутаты Бельгии, которые рассматривают возможность пригласить на слушания экспертов.





Депутатом федерального парламента страны Жилем Кине было сделано заявление о том, что ООН начало расследование по факту прпажи вкладов бывшего лидера Ливии.



Он указал на то, что документы Организации Объединённых Наций свидетельствуют о несоблюдении бельгийской стороной постановления о заморозке ливийских авуаров. Он также подчеркнул, что его собственные запросы к властям королевства относительно этого вопроса остались без внятного ответа.





Весной текущего года СМИ сообщали о пропаже в Бельгии более десяти миллиардов евро со счетов приближённых Муамара Каддафи. Решением Организации Объединённых Наций в 2011 году активы окружения бывшего лидера Ливии были заморожены и пропали в период с 2013 по 2017 год.





Муамар Каддафи являлся главой ливийского государства более сорока лет. Осенью 2011 года он был убит в ходе государственного переворота и вторжения войск Организации Североатлантического договора на территорию государства. Это привело к расколу государства и гражданской войне.











