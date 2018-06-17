ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россия по праву считается одной из самой богатой природными ресурсами страной - практически, это единственная страна мира, которая имеет буквально всё: нефть, газ, золото, драгоценные металлы, древесину, и др. Однако, вода является отнюдь не менее ценным ресурсом. Возможно, мы это не понимаем ввиду обилия рек и озер на территории страны. Однако, во многих странах нет даже необходимого для выживания количества пресных вод. Многие страны Африки, Азии и Латинской Америки вынуждены покупать воду у других государств - для них проблема нехватки пресных вод стоит крайне остро. Поэтому крайне важно осознавать данную проблему и пытаться её решить.

17 июня считается всемирным днём борьбы с опустыниванием и засухой. Он ежегодно отмечается во всём мире по указу Генеральной Ассамблеи ООН от 30 января 1995 года. Эта дата была выбрана неспроста - этот день является годовщиной принятия Конвенции борьбы с засухой, которая была принята в 1994 году.

Конвенция обязывает все страны члены ООН посещать конференции, организованные с целью выработки стратегии по борьбе с засухой. На подобных собраниях принимаются попытки выработать грамотную стратегию по предотвращению засух, а также обсуждаются разные стратегии по поставке воды в засушливые регионы мира.

Помимо этого, Генеральная Асамблея ООН провозгласила период между 2010 и 2020 годом десятилетием ООН, посвящённым борьбе с нехваткой пресной воды. Главной задачей было поставлено ликвидировать засушливые земли посредством нахождения новых источников воды или проведению специальных орошающих систем.

Вообще, проблема с засухой встаёт крайне остро на фоне глобального потепления. Всё стало настолько серьезно, что по последним данным дефицит пресной воды на сегодняшний день ощущает более миллиарда человек. Каждый год засуха уничтожает посевы на сумму около 42 миллиардов. Более того, именно сокращение плодородных земель считается одной из причин возникновения кризиса на Ближнем Востоке. Неразвитые экономически страны потеряли дополнительный источник еды, а жители - рабочие места. Результат можно видеть уже сейчас.