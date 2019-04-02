ИА «Ореанда-Новости» В соответствии с докладом генерального секретаря Организации Объединённых Наций, численность населения Земли в 2018 году увеличилась и составила 7,7 миллиарда человек.

Во многих странах отмечено снижение рождаемости, однако общая тенденция роста сохранится и к 2050 году на планете будет 9,7 миллиарда жителей, к 2100 году – 11 миллиардов.

Средний уровень рождаемости будет продолжать снижаться: от 2,5 ребёнка на 1 женщину сейчас до 2,4 ребёнка на женщину в 2030 году. По прогнозам международной организации, к 2050 году более 70 % человечества будет жить в государствах, не обеспечивающих воспроизводство населения. Основной прирост обеспечат страны Африки: сейчас численность жителей материка возрастает на 2,5 % в год. Страны Азии также внесут значимый вклад.

К 2050 году население Земли значительно постареет. К 2050 году людей старше 65 лет станет 28 % в Европе и 23 % в Северной Америке против 19 и 16 % в настоящее время. В Азии и Латинской Америке доля пожилых увеличится до 18 %.

В докладе указывается, что городское население составляет более половины. По прогнозу, к 2050 году в городах будут жить уже 60 % населения, к 2100 году – около 68 %.