ИА «Ореанда-Новости». Верховный комиссар Организации Объединённых Наций по правам человека Мишель Бачелет высказалась за немедленное снятие дипломатической неприкосновенности с помещения генерального консульства Королевства Саудовской Аравии, которое расположено на территории Стамбула, для проведения расследования исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.



Об этом говорится в её заявлении, которое было распространено вчера, 16 октября, в Женеве.



Об этом говорится в её заявлении, которое было распространено вчера, 16 октября, в Женеве.

По словам Мишель Бачелет, учитывая серьёзность ситуации вокруг исчезновения саудовского журналиста, “неприкосновенность помещений и официальных лиц, которая закреплена в Венской конвенции о консульских сношениях от 1963 года, должна быть немедленно отменена”. Она указала на то, что, по международному праву, насильственное исчезновение и внесудебное убийство являются очень серьёзными преступлениями, “и иммунитет не должен быть использован для препятствования расследованию случившегося и установлению виновного”.





Также верховный комиссар Организации Объединённых Наций подчеркнула, что власти Саудовской Аравии “должны раскрыть” подробности того, что случилось с журналистом американской газеты The Washington Post, учитывая, что у турецких правоохранительных служб есть доказательства, свидетельствующие о том, что Хашкаджи вошёл в консульство в Стамбуле, и с тех пор его не видели.



Мишель Бачелет отметила, что Королевство Саудовской Аравии и Турецкой Республики являются участницами Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Верховный комиссар ООН указала на то, что эти государства обязаны принимать все меры для того, чтобы предотвращать пытки и насильственные исчезновения, проводить расследование таких преступлений и привлекать виновных к ответственности.





Второго числа текущего месяца саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, который известен своими критическими взглядами на политику королевства, отправился в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для того, чтобы оформить документы, и с тех пор не выходит на связь. Ранее сообщалось о том, что сотрудники правоохранительных органов Турецкой Республики рассматривают версию убийства журналиста в здании диппредставительства. Послом Саудовской Аравии в Соединённых Штатах Америки принцем Халедом бен Сальманом бен Абделем Азизом Аль Саудом информация об убийстве Хашкаджи была опровергнута.







