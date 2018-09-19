ИА «Ореанда-Новости». Мониторинговой миссией Организации Объединённых Наций по правам человека на Украине была зафиксирована гибель более трёх тысяч мирных жителей с начала конфликта на территории Донбассе.



Об этом сообщается в докладе организации, который был обнародован сегодня, 19 сентября.



В докладе рассматривается период с 14 апреля 2014 года по 15 августа 2018-го.

Об этом сообщается в докладе организации, который был обнародован сегодня, 19 сентября.

Отмечается, что за эти годы погибли 2737 мирных жителей, из которых 1571 - мужчины, 966 - женщины, 144 - дети, пол ещё 56 взрослых установить не удалось. В докладе сказано, что с учётом 298 жертв авиационной катастрофы рейса МН17 “Малайзийских авиалиний”, которая произошла 17 июля 2014 года, общее количество мирных жителей, которые погибли в результате конфликта, составляет более трёх тысяч человек.





Также в документе указано число раненых по состоянию на август текущего года - от семи до девяти тысяч гражданских лиц.



Ранее главой миссии Организации Объединённых Наций по правам человека на Украине Фионойа Фрейзер было сказано о том, что с 16 мая по 15 августа этого года на территории Донбасса погибли 12 мирных жителей, 93 получили ранения.





Конфликт в юго-восточной части украинского государства длится около четырёх с половиной лет. Контактные группы в Минске обсуждают вопрос урегулирования. Были приняты три документа, регламентирующие шаги по деэскалации, однако конфликт продолжается.



По данным Организации Объединённых Наций, общее количество жертв противостояния составляет более десяти тысяч человек.





Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обратилась к конфликтующим сторонам с призывом провести прямые переговоры. Представители миссии отметили, что готовы оказать поддержку в этом процессе.





Напомним, в июле 2014 года потерпел крушение Малайзийский Boeing 777 под Донецком. Авиационный лайнер летел из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украинские власти предъявили обвинения в катастрофе ополченцам. Однако они отвергли обвинения, заявив, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить Малайзийский Boeing 777 на такой высоте.