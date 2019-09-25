25.09.2019, 15:25
Оперную премию «Casta diva» вручили в Москве
ИА «Ореанда-Новости» «Casta diva» – единственная в своём роде премия, посвящённая оперному театру в России. Она была создана талантливым музыковедом Михаилом Мугинштейном.
Итоги конкурса стали известны ещё весной, но награждение пройдёт в сентябре. Главный приз в номинации «Событие года» получит спектакль философской направленности «Жанна на костре» под авторством Ромео Кастелуччи.
«Путешествие в Реймс» Россини стало спектаклем года и тоже получит заслуженный приз. Стоит отметить, что на открытии гала-концерта исполнялись произведения французских, немецких и итальянских школ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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