ИА «Ореанда-Новости» «Casta diva» – единственная в своём роде премия, посвящённая оперному театру в России. Она была создана талантливым музыковедом Михаилом Мугинштейном.



Итоги конкурса стали известны ещё весной, но награждение пройдёт в сентябре. Главный приз в номинации «Событие года» получит спектакль философской направленности «Жанна на костре» под авторством Ромео Кастелуччи.



«Путешествие в Реймс» Россини стало спектаклем года и тоже получит заслуженный приз. Стоит отметить, что на открытии гала-концерта исполнялись произведения французских, немецких и итальянских школ.