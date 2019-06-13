ИА «Ореанда-Новости» . Большинство американцев на президентских выборах 2020 года готовы поддержать бывшего вице-президента США, представителя Демократической партии Джо Байдена. Об этом в четверг, 13 июня, сообщил RT.

По результатам опроса, 44% опрошенных заявили, что проголосовали бы за Байдена. На втором месте оказался демократ Берни Сандерс с 42%.Нынешнего президента Дональда Трампа готовы поддержать только 33% опрошенных.

Напомним, ранее стало известно, что о готовности проголосовать на предстоящих выборах за Байдена заявили 43% респондентов. Поддержать нынешнего главу государства тогда согласились 37%. Ещё 15% опрошенных ответили, что не определились с выбором, 5% сказали, что проголосуют за другого кандидата. Опрос проводился 25–26 апреля. Размер выборки составил 1 тыс. человек.

Джо Байден объявил о своём участии в выборах главы государства 25 апреля. Политик работал в команде 44-го президента США Барака Обамы. Он уже участвовал в выборах главы государства в 1988 году и в 2008 году, однако оба раза снимал свою кандидатуру. А в марте университет Монмута опубликовал итоги анализа настроения избирателей в 300 избирательных округах, которые были особенно важны для победы Трампа в 2016 году. 28% опрошенных демократов заявили о поддержке кандидатуры бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.