Опрашиваемым напомнили, что из-за санкций экономические и политические связи России и ЕС ухудшились. Их спросили о том, желали бы они в ближайшем будущем улучшения отношений ЕС и РФ.За то, чтобы отношения нормализовались, высказались 84 процента немцев. Их поддержали 78 процентов опрошенных в Италии, 75 процентов французов и 68 процентов респондентов в Британии.Люди с высшим образованием чаще придерживаются подобной позиции. На вопрос, хотели бы они налаживания связей с Россией, "да" сказали 91 процент немцев, имеющих университетские дипломы.