25.12.2019, 10:22
Опрос показал, что большинство жителей Европы хотят улучшения диалога с РФ
ИА «Ореанда-Новости». За налаживание диалога ЕС и РФ выступают большинство немцев, французов, итальянцев и британцев. Об этом говорят данные опросов, которые были проведены по заказу Sputnik News.
Опрашиваемым напомнили, что из-за санкций экономические и политические связи России и ЕС ухудшились. Их спросили о том, желали бы они в ближайшем будущем улучшения отношений ЕС и РФ.
Результаты опроса показали, что подавляющее большинство жителей Германии, Италии, Франции и Британии выступают за то, чтобы диалог восстановился. За то, чтобы отношения нормализовались, высказались 84 процента немцев. Их поддержали 78 процентов опрошенных в Италии, 75 процентов французов и 68 процентов респондентов в Британии.
Люди с высшим образованием чаще придерживаются подобной позиции. На вопрос, хотели бы они налаживания связей с Россией, "да" сказали 91 процент немцев, имеющих университетские дипломы.
Опрашиваемым напомнили, что из-за санкций экономические и политические связи России и ЕС ухудшились. Их спросили о том, желали бы они в ближайшем будущем улучшения отношений ЕС и РФ.
Результаты опроса показали, что подавляющее большинство жителей Германии, Италии, Франции и Британии выступают за то, чтобы диалог восстановился. За то, чтобы отношения нормализовались, высказались 84 процента немцев. Их поддержали 78 процентов опрошенных в Италии, 75 процентов французов и 68 процентов респондентов в Британии.
Люди с высшим образованием чаще придерживаются подобной позиции. На вопрос, хотели бы они налаживания связей с Россией, "да" сказали 91 процент немцев, имеющих университетские дипломы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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