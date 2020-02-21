21.02.2020, 10:15
Опрос показал, что большинство жителей Польши благодарны Красной армии за освобождение
ИА «Ореанда-Новости». Более половины польских граждан благодарны Красной армии за то, что она избавила Польшу от фашистской оккупации и считают, что Освенцим был освобождён войсками СССР. Об этом говорят данные опроса "Sputnik.Мнения", сообщает РИА Новости.
По мнению 73 процентов респондентов из Польши, пленные концлагеря были освобождены Красной армией. В том, что немецкие захватчики были изгнаны из страны польскими войсками, уверены 15 процентов из числа отвечавших. Ещё 5 процентов давших ответ заявили, что лагерь смерти освободили американские войска.
Среди тех, кто уверен, что советские войска освободили Освенцим, оказалось больше представителей умеренных правых и левых партий, людей с высоким уровнем образования и дохода, представителей старшего поколения.
65 процентов отвечавших благодарят Красную армию за то, что она изгнала немецких захватчиков из страны. 27 процентов респондентов с ними не согласны. О признательности армии СССР говорили чаще граждане Польши старше тридцати пяти лет.
По мнению 73 процентов респондентов из Польши, пленные концлагеря были освобождены Красной армией. В том, что немецкие захватчики были изгнаны из страны польскими войсками, уверены 15 процентов из числа отвечавших. Ещё 5 процентов давших ответ заявили, что лагерь смерти освободили американские войска.
Среди тех, кто уверен, что советские войска освободили Освенцим, оказалось больше представителей умеренных правых и левых партий, людей с высоким уровнем образования и дохода, представителей старшего поколения.
65 процентов отвечавших благодарят Красную армию за то, что она изгнала немецких захватчиков из страны. 27 процентов респондентов с ними не согласны. О признательности армии СССР говорили чаще граждане Польши старше тридцати пяти лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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