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Об этом говорят данные опроса "Sputnik.Мнения", сообщает РИА Новости.Среди тех, кто уверен, что советские войска освободили Освенцим, оказалось больше представителей умеренных правых и левых партий, людей с высоким уровнем образования и дохода, представителей старшего поколения.65 процентов отвечавших благодарят Красную армию за то, что она изгнала немецких захватчиков из страны. 27 процентов респондентов с ними не согласны. О признательности армии СССР говорили чаще граждане Польши старше тридцати пяти лет.