21.02.2020, 23:38
Организаторы беспорядков в посёлке Новые Санжары будут привлечены к ответственности
ИА «Ореанда-Новости». По словам Владимира Зеленского, все организаторы беспорядков в посёлке Новые Санжары будут привлечены к ответственности.
Украинский лидер отметил, что правоохранительные органы знают всех организаторов протеста, а также и тех людей, которые подстрекали на это. Поэтому все виновные лица понесут ответственность в соответствии с украинским законодательством. Также Зеленский отметил, что ситуация с возвращением эвакуированных из Китая украинцев была в своём роде «экзаменом для местных жителей».
Президент Украины в своём выступлении упрекнул и тех медработников, которые уехали из посёлка Новые Санжары за сутки до приезда автобусов с эвакуированными местными жителями. По словам Зеленского, все врачи давали клятву Гиппократу и не зависимо от сложившийся ситуации не должны об этом забывать.
Украинский лидер отметил, что правоохранительные органы знают всех организаторов протеста, а также и тех людей, которые подстрекали на это. Поэтому все виновные лица понесут ответственность в соответствии с украинским законодательством. Также Зеленский отметил, что ситуация с возвращением эвакуированных из Китая украинцев была в своём роде «экзаменом для местных жителей».
Президент Украины в своём выступлении упрекнул и тех медработников, которые уехали из посёлка Новые Санжары за сутки до приезда автобусов с эвакуированными местными жителями. По словам Зеленского, все врачи давали клятву Гиппократу и не зависимо от сложившийся ситуации не должны об этом забывать.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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