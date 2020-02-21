Украинский лидер отметил, что правоохранительные органы знают всех организаторов протеста, а также и тех людей, которые подстрекали на это. Поэтому все виновные лица понесут ответственность в соответствии с украинским законодательством. Также Зеленский отметил, что ситуация с возвращением эвакуированных из Китая украинцев была в своём роде «экзаменом для местных жителей».