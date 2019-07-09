ИА «Ореанда-Новости» . Грузинского журналиста Георгия Габунию, оскорбившего в эфире «Рустави 2» президента России Владимира Путина, не будут увольнять. Об этом во вторник, 9 июня, заявил генеральный директор телеканала Ника Гварамия.

«Чтобы ни сказал Габуния, как бы это неприемлемо ни было для нас, для канала, для кого-то ещё, это абсолютно в рамках закона и конституции. И решать этот вопрос может только руководство канала «Рустави 2», — сказал он «Громадське ТВ».

Гендиректор также отметил, что руководство считает произошедшее неприемлемым, поэтому Габуния на два месяца был отстранен от эфира. Однако после этого он вернётся к работе, а «если зрителям что-то не нравится, они могут переключиться на другой канал».

«Но я вас уверяю, после этого рейтинг канала только увеличился», — заключил Гварамия.

7 июля Георгий Габуния в начале программы «P.S.» на канале «Рустави 2» нецензурно высказался в адрес Владимира Путина и его покойных родителей. После этого перед зданием телекомпании собрались сотни возмущенных граждан Грузии, которые потребовали уволить ведущего и гендиректора телеканала Нику Гварамию. Также в знак протеста уволились некоторые сотрудники «Рустави 2». Вещание было прервано на несколько часов.

В связи с инцидентом своё возмущение выразили президент и премьер-министр Грузии. Позже телеканал распространил официальное извинение и отстранил ведущего от работы на два месяца. В российском МИДе выходку журналиста осудили и назвали грязной провокацией. В Кремле выпад Габунии расценили как позор для всей Грузии.

20 июня в Тбилиси начались массовые акции протеста после того, как во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова, согласно протоколу, усадили в кресло спикера парламента Грузии. Ситуация вызвала недовольство ряда политических партий. Позже в центре грузинской столицы начались беспорядки, во время которых пострадали 240 человек, ещё более 300 были задержаны.

На фоне этих событий Владимир Путин 21 июня подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал данное решение вынужденным на фоне нестабильной политической обстановки в стране. МИД РФ также счел пребывание в Грузии опасным.