ИА «Ореанда-Новости» Агентство Bloomberg сообщило, что основатель и руководитель китайской компании Alibaba Джек Ма покинул пост председателя совета директоров. Его место занял генеральный директор корпорации Дэниэл Чжан.

При этом специалисты, комментируя отставку Джека Ма, указывают на то, что, по всей видимости, он по-прежнему будет играть значимую роль в компании при принятии важных решений.

О планах оставить работу в Alibaba Джек Ма сообщил в сентябре 2018 года. На встрече с президентом России в рамках Восточного экономического форума миллиардер в ответ на вопрос о запланированной отставке ответил, что он может себе позволить «вовремя вернуться к тому, что считает важным, – преподавательской деятельности».