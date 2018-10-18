ИА «Ореанда-Новости». Рада Украины приняла закон об ответственности за нарушение границы, причём это касается именно россиян. Так как закон подразумевает срок от трёх до восьми лет при незаконном пересечении границы представителями силовых ведомств страны-агрессора. В данном случае – граждан России.

Ранее сообщалось, что речь идёт только о гражданах России, но 243 депутата отдали голос за формулировку «представителями силовых ведомств страны-агрессора», сообщает «Коммерсант».

Как стало известно 18 октября, Верховная Рада Украины приняла закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы гражданами «страны-агрессора». Если ранее за такое нарушение украинского закона россиянам светил штраф или арест на 15 суток, то теперь за первое нарушение границы предусмотрено наказание заключением сроком до трёх лет. За повторное нарушение закона или за совершение таких действий группой лиц, предусматривается лишение свободы сроком до пяти лет. В третий раз – до восьми лет лишения свободы.

Речь идёт не только о гражданах страны-агрессора, которой на Украине считается Россия, но и других лиц, которые в интересах государства-агрессора пересекают границу без документов или с фальшивыми документами, а также вне пунктов пропуска.

Документ в ближайшее время подпишет Пётр Порошенко, закон вступит в силу после опубликования в официальной прессе.

«Коммерсантъ» пишет, что речь идёт именно о силовиках, а если это будут гражданские, то санкции могут ограничиваться штрафами. Максимальная денежная сумма составляет в районе 27 тысяч рублей. То есть обычный россиянин за незаконное пересечение украинской границы скорее всего в качестве наказания получит штраф, а вот представитель силовой структуры может лишиться свободы.

Причём речь идёт, прежде всего, о попадании в Крым и в зону антитеррористической операции, которая сейчас называется «операцией объединенных сил», то есть попадание на территорию, неконтролируемую Украиной, через территорию России либо через другие страны сейчас является незаконным, является преступлением и может обернуться тюремным сроком.