В отель Henn na Hotel рассказали, что роботы не справлялись со своими обязанностями. Механические сотрудники скорее мешали персоналу и постояльцам, пишет «Интерфакс».Отмечается, что в первую очередь был уволен робот-помощник Чури. Он не смог ответить на простейшие вопросы гостей. На него часто жаловались, что он по ошибке реагировал голосом на храп, а это пугало и будило гостей.. Это также пугало постояльцев. Она также делали ошибки при регистрации гостей, в итоге людям постоянно приходилось им помогать.Уволили также и робота-консьержа, который мог подробно рассказать о завтраке, однако не умел вызвать такси. Постояльцы часто оставляли негативные отзывы в книге жалоб и предложений.Однако некоторые механические сотрудники всё же нравятся гостям. Так, они оказались в восторге от мини-роботов, которые есть в каждом номере. Они походи на дроидов из фильма «Звездные войны». Маленькие роботы помогали переключать телеканалы и музыку.Гостям отеля также нравятся и механические рыбы, которые плавают в аквариумах в вестибюле отеля, а также автоматизированные мусорные баки.В итоге в отеле решили полностью от роботов не отказываться. Их оставят как часть интерьера. Но с постояльцами работать будут люди. Henn-na Hotel взял на работу роботов в 2015 году. Гостиница попала в Книгу рекордов Гиннесса как первый робоотель.. Прежде всего речь идёт о профессиях водителя и продавца. Такая тенденция наблюдается по всему миру. В Оксфордском университете заявили, что в течение следующих 20 лет в США каждое второе рабочее место будет автоматизировано.