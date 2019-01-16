16.01.2019, 20:03
Отель в Японии уволил больше половины сотрудников-роботов за плохую работу
ИА «Ореанда-Новости». Владельцы первого в мире отеля, в котором гостей обслуживают роботы, уволили половину из 243 андроидов за неэффективную работу.
В отель Henn na Hotel рассказали, что роботы не справлялись со своими обязанностями. Механические сотрудники скорее мешали персоналу и постояльцам, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что в первую очередь был уволен робот-помощник Чури. Он не смог ответить на простейшие вопросы гостей. На него часто жаловались, что он по ошибке реагировал голосом на храп, а это пугало и будило гостей.
Кроме того, огромные роботы-динозавры, которые работали на ресепшн иногда реагировали просто на движение и неожиданно кричали «Добро пожаловать». Это также пугало постояльцев. Она также делали ошибки при регистрации гостей, в итоге людям постоянно приходилось им помогать.
Уволили также и робота-консьержа, который мог подробно рассказать о завтраке, однако не умел вызвать такси. Постояльцы часто оставляли негативные отзывы в книге жалоб и предложений. А администрация отеля объясняет решение об увольнении роботов тем, что технологии быстро устаревают.
Однако некоторые механические сотрудники всё же нравятся гостям. Так, они оказались в восторге от мини-роботов, которые есть в каждом номере. Они походи на дроидов из фильма «Звездные войны». Маленькие роботы помогали переключать телеканалы и музыку.
Гостям отеля также нравятся и механические рыбы, которые плавают в аквариумах в вестибюле отеля, а также автоматизированные мусорные баки.
В итоге в отеле решили полностью от роботов не отказываться. Их оставят как часть интерьера. Но с постояльцами работать будут люди. Henn-na Hotel взял на работу роботов в 2015 году. Гостиница попала в Книгу рекордов Гиннесса как первый робоотель.
Ранее сообщалось, что в России из-за роботов в скором времени могут исчезнуть некоторые профессии. Прежде всего речь идёт о профессиях водителя и продавца. Такая тенденция наблюдается по всему миру. В Оксфордском университете заявили, что в течение следующих 20 лет в США каждое второе рабочее место будет автоматизировано.
В отель Henn na Hotel рассказали, что роботы не справлялись со своими обязанностями. Механические сотрудники скорее мешали персоналу и постояльцам, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что в первую очередь был уволен робот-помощник Чури. Он не смог ответить на простейшие вопросы гостей. На него часто жаловались, что он по ошибке реагировал голосом на храп, а это пугало и будило гостей.
Кроме того, огромные роботы-динозавры, которые работали на ресепшн иногда реагировали просто на движение и неожиданно кричали «Добро пожаловать». Это также пугало постояльцев. Она также делали ошибки при регистрации гостей, в итоге людям постоянно приходилось им помогать.
Уволили также и робота-консьержа, который мог подробно рассказать о завтраке, однако не умел вызвать такси. Постояльцы часто оставляли негативные отзывы в книге жалоб и предложений. А администрация отеля объясняет решение об увольнении роботов тем, что технологии быстро устаревают.
Однако некоторые механические сотрудники всё же нравятся гостям. Так, они оказались в восторге от мини-роботов, которые есть в каждом номере. Они походи на дроидов из фильма «Звездные войны». Маленькие роботы помогали переключать телеканалы и музыку.
Гостям отеля также нравятся и механические рыбы, которые плавают в аквариумах в вестибюле отеля, а также автоматизированные мусорные баки.
В итоге в отеле решили полностью от роботов не отказываться. Их оставят как часть интерьера. Но с постояльцами работать будут люди. Henn-na Hotel взял на работу роботов в 2015 году. Гостиница попала в Книгу рекордов Гиннесса как первый робоотель.
Ранее сообщалось, что в России из-за роботов в скором времени могут исчезнуть некоторые профессии. Прежде всего речь идёт о профессиях водителя и продавца. Такая тенденция наблюдается по всему миру. В Оксфордском университете заявили, что в течение следующих 20 лет в США каждое второе рабочее место будет автоматизировано.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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