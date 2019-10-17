17.10.2019, 21:39
Падение железокаменного астероида вызвало вспышку на Юпитере
ИА «Ореанда-Новости». Учёные уверены, что вспышка на Юпитере, которая была зафиксирована в августе 2019 года, была следствием падения железокаменного астероида на планету.
Такое утверждение было выдвинуто сегодня, 17 октября, в рамках Европейского конгресса планетарных наук. По расчётам научных работников, взрыв достиг мощности не более 240 килотонн в тротиловом показателе. Железокаменный астероид в диаметре был не более 16 метров, а его вес составлял примерно 450 тонн. Плотность инородного тела была большой, что опровергает мнение о входе кометы в верхние слои Юпитера.
Данные расчёты были проведены астрономами Флоридского технологического института Раманакумаром Санкаром и Чабой Палотайем.
Такое утверждение было выдвинуто сегодня, 17 октября, в рамках Европейского конгресса планетарных наук. По расчётам научных работников, взрыв достиг мощности не более 240 килотонн в тротиловом показателе. Железокаменный астероид в диаметре был не более 16 метров, а его вес составлял примерно 450 тонн. Плотность инородного тела была большой, что опровергает мнение о входе кометы в верхние слои Юпитера.
Данные расчёты были проведены астрономами Флоридского технологического института Раманакумаром Санкаром и Чабой Палотайем.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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