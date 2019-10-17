Такое утверждение было выдвинуто сегодня, 17 октября, в рамках Европейского конгресса планетарных наук. По расчётам научных работников,Плотность инородного тела была большой, что опровергает мнение о входе кометы в верхние слои Юпитера.Данные расчёты были проведены астрономами Флоридского технологического института