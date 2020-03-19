19.03.2020, 14:10
Падение стоимости нефти назвали победой США и катастрофой для РФ
ИА «Ореанда-Новости». Для РФ сегодняшние цены на нефть, за месяц обвалившиеся в 2 раза, представляют собой катастрофу, заявил Леонид Федун, один из владельцев компании "Лукойл", рассказывает издание РБК.
По словам Федуна, РФ и Саудовская Аравия стали вести "войну на истощение", при этом российское руководство не могло даже "в страшном сне" представить настолько низкой стоимости сырья.
Федун заявил, что ситуация сильнее всего отразится на тех, кто инициировал нефтяную войну, то есть на России и Саудовской Аравии, а победа достанется американцам, так как в США самое высокое потребление нефти, а стоимость дизельного топлива и бензина напрямую зависит от цены на нефть.
Также ранее появилась информация о вступлении Нигерии в нефтяную войну.
По словам Федуна, РФ и Саудовская Аравия стали вести "войну на истощение", при этом российское руководство не могло даже "в страшном сне" представить настолько низкой стоимости сырья.
Федун заявил, что ситуация сильнее всего отразится на тех, кто инициировал нефтяную войну, то есть на России и Саудовской Аравии, а победа достанется американцам, так как в США самое высокое потребление нефти, а стоимость дизельного топлива и бензина напрямую зависит от цены на нефть.
Также ранее появилась информация о вступлении Нигерии в нефтяную войну.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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