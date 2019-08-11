ИА "Ореанда-Новости" Пара из Великобритании отпраздновала 80-летнюю годовщину свадьбы, пишет издание Mirror.

Главе семьи сейчас 102 года, его супруге – 100 лет. Пара поженилась в августе 1939 года и на сегодняшний день они являются самой пожилой парой в стране.

В многочисленных интервью у четы Баре спрашивали, в чём секрет их долгой семейной жизни. Джоан (супруга) ответила, что если бы знала, то давно бы стала миллионершей. После она добавила, что главным в отношениях является терпение.

Джек и Джоан Баре рассказали журналистам, что с того момента как Джек вернулся со второй мировой войны, они не разлучались дольше, чем на один день.