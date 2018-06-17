ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Украина уже который год стремится стать цивилизованным европейским государством. К сожалению, эту затею пока не удаётся реализовать, ведь враги страны не дремлют и строят козни. Но гордое европейское государство, невзирая на препятствия, пытается соединиться с "великой Европой". И буквально на днях был предпринят ещё один шаг по "сближению".

Парад ЛГБТ, известный по названию «Марш Равенства», состоялся в славном городе Киев. На церемонии должны были присутствовать более 5 тысяч активных украинцев, готовых показать всему миру свою приверженность европейским "ценностям". Правда, по какой-то причине пришло лишь 2 тысячи, остальные же предпочли пассивно сидеть дома. Всё время колону борцов за свободную любовь охранял кордон из 5 тысяч полицейских.

И, как выяснилось, столь серьёзные меры охраны были отнюдь не беспочвенны. Как выяснилось позже, значительное количество украинцев оказались крайне недовольны фактом проведения подобного мероприятия. Их недовольство в том числе объясняется тем, что по всей Украине вместо трансляции футбольного чемпионата решено было показывать трансляцию данного события.

Буквально за несколько минут после начала полиция пресекла несколько попыток напасть на шествие. Более того, около 150 человек загородили дорогу маршу в попытках его остановить. В завязавшейся потасовке было задержано около 56 недовольных. Позже выяснилось, что данные лица являются членами запрещённой в России организации С-14.

Впрочем, недовольных было в разы больше. По информации из местных СМИ удалось установить некоторые детали. Сторонники толерантных ценностей шли за специально оборудованными заслонками, за которыми на них недобро смотрели сторонники менее толерантных ценностей. Многие из них громко скандировали «Позор» и «Украина не Содом».

На сам марш пришли и представители украинских и европейских властей, которые видимо были весьма не против войти в состав наречённых содомитов. Были замечены: депутат парламента ЕС Ребекка Хармс, посол Канады Роман Ващук, посол США Мари Йованович, некоторое количество украинских депутатов, глава полиции Сергей Князев с его заместителем Сергеем Яровым, а также начальник киевской полиции Андрей Крищенко.