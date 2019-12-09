Митинг был проведён во французской столице в поддержку позиций Киева в воскресенье, 8 декабря. В акции протеста приняли около 150 активистов и представителей диаспоры., которая состоится в понедельник, 9 декабря.Через некоторое время в толпу протестующих полетели яйца. Однако, настрой участников митинга не изменился. Люди продолжили шествие по улица Парижа.