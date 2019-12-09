09.12.2019, 00:44
Парижские митингующие «проукраинской позиции» были забросаны яйцами
ИА «Ореанда-Новости». Парижские митингующие «проукраинской позиции» были забросаны яйцами, сообщает издательство «РИА Новости».
Митинг был проведён во французской столице в поддержку позиций Киева в воскресенье, 8 декабря. В акции протеста приняли около 150 активистов и представителей диаспоры. Люди вышли на улицы Парижа с украинскими флагами и плакатами против России перед встречей «нормандской четвёрки», которая состоится в понедельник, 9 декабря.
Через некоторое время в толпу протестующих полетели яйца. Однако, настрой участников митинга не изменился. Люди продолжили шествие по улица Парижа.
Митинг был проведён во французской столице в поддержку позиций Киева в воскресенье, 8 декабря. В акции протеста приняли около 150 активистов и представителей диаспоры. Люди вышли на улицы Парижа с украинскими флагами и плакатами против России перед встречей «нормандской четвёрки», которая состоится в понедельник, 9 декабря.
Через некоторое время в толпу протестующих полетели яйца. Однако, настрой участников митинга не изменился. Люди продолжили шествие по улица Парижа.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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