ИА «Ореанда-Новости». Шведский парламент не поддержал кандидатуру действующего премьер-министра социал-демократа Стефана Лёвена для формирования правительства королевства по итогам парламентских выборов, которые прошли девятого числа текущего месяца.



Голосование по вотуму доверия премьер-министру состоялось во вторник, 25 сентября.



По данным местных средств массовой информации, против Лёвена проголосовали 204 депутата из 349.



Голосование по вотуму доверия премьер-министру состоялось во вторник, 25 сентября.

Отметим, ни одной из партий и ни одному из политических блоков не удалось набрать по результатам прошедших выборов большинства голосов, в связи с чем на формирование правительства претендует и оппозиция. Это и стало причиной проведения голосования. Красно-зеленый блок, который возглавлял Стефан Лёвин, правил последние четыре года.



По результатам голосования им было собрано 144 мандата, у оппозиционных право-центристских партий Альянсa - 143 мандата.





По итогам голосования, Лёвен возглавит переходное правительство, а два политических блока Королевства Швеции будут вести сложные переговоры о том, кто именно станет главой правительства и каким образом будет выстраиваться взаимодействие партий в парламенте.





Ранее лидером третьей крупнейшей партии Швеции социал-консервативной “Демократы Швеции” Йимми Окессоном было сделано заявление о готовности вести диалог с оппозицией по правительству. Отметим, что партия “Демократы Швеции” не входит ни в один из блоков, однако ей удалось получить 62 мандата.





По итогам прошедших выборов, первое место занимают социал-демократы, второе - оппозиционная либерально-консервативная партия Умеренной коалиции (Модератерна) и на третьей позиции - ”Демократы Швеции”.





После голосования спикеру парламента Андреасу Норлену, который представляет Умеренную партию, предстоит выдвинуть нового претендента на пост премьер-министра. Норлен может предложить не более четырёх кандидатур.



Если ни один из них не будет принят, в Королевстве Швеции состоятся досрочные выборы. Отметим, Стефан Лёвин останется премьер-министром, пока члены парламента не выберут нового главу правительства.