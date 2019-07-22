ИА «Ореанда-Новости» На Украине завершились досрочные всеобщие выборы в Верховную раду.

Результаты экзит-пола стали известны вечером 21 июля.

Сообщается, что по партийным спискам в Верховную раду девятого созыва проходят пять партий. Лидирует партия действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» (44,2% голосов). На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,4%), на третьем «Европейская солидарность» (8,8%). За ними следуют партия «Батькивщина» (7,4%) и «Голос» (6,5%).



На Донбассе голосование не проводилось.

Комментируя результаты, Зеленский отметил, что это большая ответственность для него лично и для его команды. Главными приоритетами президент назвал прекращение войны и борьбу с коррупцией.