Партия «Слуга народа» победила на парламентских выборах на Украине
ИА «Ореанда-Новости» На Украине завершились досрочные всеобщие выборы в Верховную раду.
Результаты экзит-пола стали известны вечером 21 июля.
Сообщается, что по партийным спискам в Верховную раду девятого созыва проходят пять партий. Лидирует партия действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» (44,2% голосов). На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,4%), на третьем «Европейская солидарность» (8,8%). За ними следуют партия «Батькивщина» (7,4%) и «Голос» (6,5%).
На Донбассе голосование не проводилось.
Комментируя результаты, Зеленский отметил, что это большая ответственность для него лично и для его команды. Главными приоритетами президент назвал прекращение войны и борьбу с коррупцией.
Комментарии