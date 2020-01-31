31.01.2020, 07:38
ПАСЕ выдвинула требование к РФ вернуть Украине Крым
ИА «Ореанда-Новости». Резолюция по мониторингу того, как выполняются рядом государств-членов организации взятые на себя обязательства, был принят парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ). В резолюции изложено положение с требованием к РФ вернуть Крым Украине и придерживаться Минских соглашений.
За принятие документа проголосовали сорок девять депутатов, семнадцать выступили против, трое депутатов воздержались. В резолюции заявлено о негативных тенденциях в РФ относительно прав человека, демократии, верховенства закона.
Также в ПАСЕ выдвинули требование к российским властям перестать поддерживать на востоке Украины незаконные вооружённые формирования.
За принятие документа проголосовали сорок девять депутатов, семнадцать выступили против, трое депутатов воздержались. В резолюции заявлено о негативных тенденциях в РФ относительно прав человека, демократии, верховенства закона.
Также в ПАСЕ выдвинули требование к российским властям перестать поддерживать на востоке Украины незаконные вооружённые формирования.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии