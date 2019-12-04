04.12.2019, 08:20
Патрушев заявил, что РФ и КНР являются факторами обеспечения мирового права
ИА «Ореанда-Новости. Секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым на российско-китайских консультациях, проходящих в Шанхае, было заявлено, что с точки зрения главенства международного права и в области поддержания глобальной безопасности стали одними из главных факторов тесные партнёрские отношения РФ и КНР.
Патрушев сказал об утверждении связки России и Китая в числе ключевых факторов становления многополярного мироустройства, поддержания международной стабильности и безопасности, обеспечения верховенства международного права, а также механизмов глобального управления и демократизации.
Патрушев сказал об утверждении связки России и Китая в числе ключевых факторов становления многополярного мироустройства, поддержания международной стабильности и безопасности, обеспечения верховенства международного права, а также механизмов глобального управления и демократизации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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