ИА «Ореанда-Новости». Послом Китая в Соединённых Штатая Америки Цуй Тянькаем было сделано заявление о том, что, по мнению китайских властей, Вашингтон вмешивается во внутренние дела Пекина, а утверждения США об обратном являются беспочвенными. По словам Цуй Тянькая, хорошим примером вмешательства США во внутренние дела Китайской Народной Республики являются поставки американского оружия Тайваню.



Напомним, в прошлом месяце американскими влсятми было принято решение продать Тайваню запчасти для американских истребителей F-16, транспортных авиационных лайнеров C-130, истребителей F-5, а также истребителей тайваньского производства IDF. В рамках сделки, общая сумма которой превысила триста миллионов долларов, Тайвань получит также различное сопутствующее оборудование.



Напомним, в прошлом месяце американскими влсятми было принято решение продать Тайваню запчасти для американских истребителей F-16, транспортных авиационных лайнеров C-130, истребителей F-5, а также истребителей тайваньского производства IDF. В рамках сделки, общая сумма которой превысила триста миллионов долларов, Тайвань получит также различное сопутствующее оборудование.

Ранее администрация американского лидера Дональда Трампа утверждала о вмешательстве китайских властей во внутренние дела Соеиднённых Штатов. Посол КНР указал на то, что принцип невмешательства во внутренние дела других стран является одним из ключевых во внешней политике Китая.





После того, как американская сторона развязала торговую войну против Китайской Народной Республики, Пекин был вынужден принимать ответные меры, хотя не стремился к такому развитию событий, утверждает Цуй Тянькай. Он подчеркнул, что китайская сторона не желает вести торговую войну ни с одной другой стороной, включая Соединенные Штаты Америки. Китайский посол указал на то, что экономические отношения между сторонами ранее приносили значительную выгоду американским потребителям и позволяли компаниям США получать большую прибыль от работы на территории Китайской Народной Республики. Цуй Тянькай подчеркнул, что если кто-то начинает торговую войну против Пекина, то китайские власти должны отвечать и защищать интересы своего государства.





В прошлом месяце в Соединённых Штатах вступили в силу таможенные пошлины в размере десяти процентов на ввозимые из Китая товары общей стоимостью двести миллиардов долларов. Американские власти планируют с начала следующего года увеличить ставку обложения до 25 процентов. Китайская сторона ответила пошлинами в размере от пяти до десяти процентов на импорт из США на сумму шестьдесят миллиардов долларов.



Американский лидер Дональд Трамп сделал заявление о том, что США намерены приступить к третьему этапу реализации санкционных мер. Он подчеркнул, если китайской стороной будут предприняты ответные шаги, то Соединёнными Штатами будут введены дополнительные тарифы применительно к китайским товарам и услугам на 267 миллиардов долларов.







