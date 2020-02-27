ИА «Ореанда-Новости». На прошедшей в четверг пресс-конференции в Китае глава специального комитета по борьбе с распространением пневмонии заявил, что источник появления и распространения нового вируса мог быть не в КНР. Вспышка заболевания на территории этой страны не доказывает, что она является местом его зарождения.

Чиновник также добавил, что прогнозы и догадки об эпидемии строиться только относительно Китая, хотя сейчас по всему миру достаточно случаев, которые показывают, что подобная ситуация могла и может сложиться во многих странах. Кроме того, источник нового типа коронавируса до сих пор неизвестен. Существовал ли он раньше или появился только сейчас, и кто является его промежуточным хозяином пока точно не определено.

Отметим, что по заявлениям властей Китая, первоисточник коронавируса пока не найден, но одними из его переносчиков являются летучие мыши.