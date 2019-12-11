Накануне газетой Washington Post были опубликованы интервью американских официальных лиц и секретные документы, которые свидетельствуют, как заявляет издание, что власти США скрывали о военном конфликте в Афганистане правду. В материале издания отмечается, что представленные документы противоречат заявлениями американских дипломатов, военных, а также президентов страны, которые регулярно уверяли, что в войну в Афганистане необходимо было ввязываться.Китайский дипломат заявила, что данная статья - это пощёчина ряду американских лиц, так называемых защитников человеческих прав. Она отметила также, что американцы начали войну против Ирака, предъявив ложную информацию о наличии у этой страны оружия массового уничтожения. Также дипломат сказала о том, что американские авиаудары в Сирии, которые начались после появления сфабрикованного "Белыми касками" постановочного видео, привели к массовой миграции и многочисленным жертвам.