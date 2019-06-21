ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали 70-летнего мужчину, который изготовил 12 бутылок «коктейлей Молотова» и собирался поджечь их на акции протеста в столице.

«Коктейли» обнаружили при обыске жилища подозреваемого, отмечается, что все бутылки он изготовил «кустарным» путём. Пожилого гражданина задержали в момент, когда он намеревался применить зажигательную смесь в центре города на протестной акции. Теперь ему грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.