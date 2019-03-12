12.03.2019, 20:42
Пентагон попросил 2,6 млрд долларов на создание гиперзвукового оружия
ИА «Ореанда-Новости». В министерстве обороны США рассказали, на что именно пойдут выделенные ведомству на 2020 год бюджетные средства.
Так, около 13,6 миллиарда долларов будет направлено на противоракетную оборону (ПРО) в 2020 году. Соединённые Штаты Америки планируют её расширять.
Всего президент США Дональд Трамп попросил у конгресса выделить 750 миллиардов долларов на национальную безопасность, из них 718,3 миллиардов долларов предназначаются пентагону.
Военные подготовили презентацию, в которой отметили, что после завершения холодной войны в мире установилось военное превосходство Штатов. Но, по мнению американских военных, сегодня можно наблюдать «разрушительные тенденции» в готовности к ответу на угрозы и агрессию.
В Пентагоне заявили, что такая ситуация возникла из-за нестабильного бюджета, а также затянувшейся кампанией против экстремизма и отсутствием сфокусированного стратегического видения. Пентагон считает, что Россий и Китай начали наращивать свой военный потенциал, чтобы подорвать влияние Соединённых Штатов Америки.
В презентации сказано, что 2,6 миллиардов долларов Пентагон собирается потрать на создание гиперзвукового оружия. По планам военных обнаружить это оружие будет практически невозможно.
Кроме того, порядка 3,7 миллиарда долларов Пентагон хочет потратить на создание беспилотников. Среди военных новик называются также системы, в основе которых лежит искусственный интеллект. Они понадобятся для Объединенного центра искусственного интеллекта. На эти проекты Пентагон просит 2,6 миллиарда долларов.
Ранее Трамп выступил с предложением выделить больше бюджетных средств на военные нужды и строительство стены на границе с Мексикой, сократив при этом расходы на программы социальной защиты. Всего проект бюджета составляет 4,7 триллиона долларов.
Так, около 13,6 миллиарда долларов будет направлено на противоракетную оборону (ПРО) в 2020 году. Соединённые Штаты Америки планируют её расширять.
Всего президент США Дональд Трамп попросил у конгресса выделить 750 миллиардов долларов на национальную безопасность, из них 718,3 миллиардов долларов предназначаются пентагону.
Военные подготовили презентацию, в которой отметили, что после завершения холодной войны в мире установилось военное превосходство Штатов. Но, по мнению американских военных, сегодня можно наблюдать «разрушительные тенденции» в готовности к ответу на угрозы и агрессию.
В Пентагоне заявили, что такая ситуация возникла из-за нестабильного бюджета, а также затянувшейся кампанией против экстремизма и отсутствием сфокусированного стратегического видения. Пентагон считает, что Россий и Китай начали наращивать свой военный потенциал, чтобы подорвать влияние Соединённых Штатов Америки.
В презентации сказано, что 2,6 миллиардов долларов Пентагон собирается потрать на создание гиперзвукового оружия. По планам военных обнаружить это оружие будет практически невозможно.
Кроме того, порядка 3,7 миллиарда долларов Пентагон хочет потратить на создание беспилотников. Среди военных новик называются также системы, в основе которых лежит искусственный интеллект. Они понадобятся для Объединенного центра искусственного интеллекта. На эти проекты Пентагон просит 2,6 миллиарда долларов.
Ранее Трамп выступил с предложением выделить больше бюджетных средств на военные нужды и строительство стены на границе с Мексикой, сократив при этом расходы на программы социальной защиты. Всего проект бюджета составляет 4,7 триллиона долларов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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