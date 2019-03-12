Так, около 13,6 миллиарда долларов будет направлено на противоракетную оборону (ПРО) в 2020 году. Соединённые Штаты Америки планируют её расширять.Всего президент СШАВоенные подготовили презентацию, в которой отметили, что после завершения холодной войны в мире установилось военное превосходство Штатов. Но, по мнению американских военных, сегодня можно наблюдать «разрушительные тенденции» в готовности к ответу на угрозы и агрессию.В Пентагоне заявили, что такая ситуация возникла из-за нестабильного бюджета, а также затянувшейся кампанией против экстремизма и отсутствием сфокусированного стратегического видения. Пентагон считает, что Россий и Китай начали наращивать свой военный потенциал, чтобы подорвать влияние Соединённых Штатов Америки.В презентации сказано, чтоо.Кроме того, порядка. Среди военных новик называются также системы, в основе которых лежит искусственный интеллект. Они понадобятся для Объединенного центра искусственного интеллекта. На эти проекты Пентагон просит 2,6 миллиарда долларов.Ранее Трамп выступил с предложением выделить больше бюджетных средств на военные нужды и строительство стены на границе с Мексикой, сократив при этом расходы на программы социальной защиты. Всего проект бюджета составляет 4,7 триллиона долларов.