ИА "Ореанда-Новости". Путин дал интервью трём телеканалам перед своей поездкой в Саудовскую Аравию.

Путин ответил сразу же на множество вопросов, волнующих как жителей зарубежных стран, так и его соотечественников.

Президент России обсудил с собеседниками вопрос оружия, остро вставший в последнее время. По его мнению, попытки стран превзойти российское оружие, обречены на провал и лишь продолжают нагнетать обстановку. Гонка вооружений ничего не сулит, и Россия не намерена участвовать в ней.

Также, он поговорил о международном сотрудничестве, отметив, что Россия не вступает в союзы, направленные против какой-то определённой страны. Если Москва и вступает в какие-либо договорённости, то лишь для развития и процветания государства. Кроме того, касаясь отношений с американской стороной, президент подчеркнул, что государство готово работать с любой администрацией на любом уровне. Россия стремится к тому, чтобы наладить дружественный контакт с США без каких-либо условий.

Говоря об атаках на саудовские НПЗ, Путин сообщил, что у России нет никакой дополнительной информации по поводу произошедшего. Россия не собирается никого обвинять просто так, и пока нет стопроцентных доказательств, нецелесообразно развешивать ярлыки на невиновных.