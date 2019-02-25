ИА «Ореанда-Новости». Французский аукционный дом Cazo проводит онлайн-торги - на них появились вещи, которые когда-то принадлежали первому космонавту мира. Это перьевая ручка Юрия Гагарина, его последние фотоснимки, а также автограф. Согласно сообщению на сайте Drouot Digital, онлайн-аукцион завершается 3 марта.

Перьевая ручка - чёрный корпус с жёлтыми металлическими вставками - привлекла внимание посетителей французского онлайн-аукциона. Закреплённая в держателе, вместе с ним она напоминает космическую ракету. Сам держатель расположен на круглой подставке с металлической шильдой. На шильде выбиты слова: «СССР. Сентябрь 1959».

Когда-то этой ручкой пользовался Юрий Гагарин. Он подарил её Валентину Филатову, который в то время заведовал редакцией журнала «Огонёк». На французском аукционе Cazo указана начальная стоимость лота, которая варьируется от 15 до 20 тысяч евро. Одним лотом с этой раритетной ручкой выставлен автограф - листок бумаги с текстом поздравления, которое Гагарин написал под Новый год для советских моряков.



На аукционе также оказались 12 черно-белых фотоснимков, - 11 из них нигде прежде не были опубликованы, только один в 1986 году появлялся в печати. По сообщению Drouot Digital, фотографии сделаны в подмосковном Звёздном городке в квартире Гагариных - 24 марта 1968 года, то есть за три дня до гибели космонавта. На снимках запечатлён Юрий Гагарин, облачённый в строгий костюм, его жена Валентина, дочери Лена и Галя. Редкие фотографии эксперты оценивают в диапазоне от 5,5 до 7 тысяч евро.

Цены, которые предварительно определили для аукциона, могут вырасти в несколько раз уже во время торгов. Личность Юрия Гагарина по-прежнему вызывает в мире живой интерес.

Летом 2018 года на французском острове Бендор, где Гагарин проводил отпуск в 1965 году, в честь космонавта открыли мемориальный комплекс.