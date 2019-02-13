Оказалось, что Котник, по мнению её начальника, не может справиться с обязанностями командира своего боевого подразделения, пишут РИА Новости.Отмечается, что девушку отстранили от работы, так как. В ВВС США подчеркнули, что у Котник свыше тысячи часов налёта и очень хорошие навыки управлять самолётом.Группа Viper, которой командовала Котник, исполняет сложные воздушные манёвры, показывая возможности F-16 в ходе различных шоу и мероприятий.. Женщинам разрешили там служить с 2017 года. Сейчас женщины могут служить рядовыми в морской пехоте. Однако после этого было подано просто рекордное количество жалоб на сексуальные домогательства – дело в том, что в армии США мужчины и женщины живут в одном помещении.Подразделения женского спецназа появятся и в Бельгии. Ожидается, что уже в этом году в стране будет создано новое подразделение в армии. При этом в Бельгии женщины могут служить в армии с 1975 года. Но от общей численности вооружённых сил страны их немного – всего 8 процентов. В Норвегии также есть женский спецназ «Охотничий отряд». Кстати, в Норвегии женщин призывают в армию, но это добровольная служба, в отличие от Израиля.Психологи давно изучают вопрос, что заставляет женщин добровольно идти в армию. Доктор Дженнифер Эггерт из Уорикского университета в Британии выяснила, что представительницы слабого пола идут в армию, чтобы иметь возможность защищать близких и противостоять режиму. Специалист пришла к выводу, что девушки гораздо лучше контактируют и осуществляют разведку при военных операциях.