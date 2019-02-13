13.02.2019, 12:49
Первую женщину-командира в ВВС США отстранили из-за неспособности руководить
ИА «Ореанда-Новости». Первую в истории Соединённых Штатов Америки женщину-руководителя группы высшего пилотажа Зое Котник лишили должности уже через две недели после назначения.
Оказалось, что Котник, по мнению её начальника, не может справиться с обязанностями командира своего боевого подразделения, пишут РИА Новости.
Отмечается, что девушку отстранили от работы, так как её командование потеряло уверенность в том, что она может и дальше возглавлять и управлять группой F-16 Viper командования военной авиации.
При этом совсем первую женщину-командира работы не лишили. Её оставили просто пилотом. В ВВС США подчеркнули, что у Котник свыше тысячи часов налёта и очень хорошие навыки управлять самолётом.
Группа Viper, которой командовала Котник, исполняет сложные воздушные манёвры, показывая возможности F-16 в ходе различных шоу и мероприятий.
Среди американок также популярна служба в спецназе страны. Женщинам разрешили там служить с 2017 года. Сейчас женщины могут служить рядовыми в морской пехоте. Однако после этого было подано просто рекордное количество жалоб на сексуальные домогательства – дело в том, что в армии США мужчины и женщины живут в одном помещении.
Подразделения женского спецназа появятся и в Бельгии. Ожидается, что уже в этом году в стране будет создано новое подразделение в армии. При этом в Бельгии женщины могут служить в армии с 1975 года. Но от общей численности вооружённых сил страны их немного – всего 8 процентов. В Норвегии также есть женский спецназ «Охотничий отряд». Кстати, в Норвегии женщин призывают в армию, но это добровольная служба, в отличие от Израиля.
Психологи давно изучают вопрос, что заставляет женщин добровольно идти в армию. Доктор Дженнифер Эггерт из Уорикского университета в Британии выяснила, что представительницы слабого пола идут в армию, чтобы иметь возможность защищать близких и противостоять режиму. Специалист пришла к выводу, что девушки гораздо лучше контактируют и осуществляют разведку при военных операциях.
Оказалось, что Котник, по мнению её начальника, не может справиться с обязанностями командира своего боевого подразделения, пишут РИА Новости.
Отмечается, что девушку отстранили от работы, так как её командование потеряло уверенность в том, что она может и дальше возглавлять и управлять группой F-16 Viper командования военной авиации.
При этом совсем первую женщину-командира работы не лишили. Её оставили просто пилотом. В ВВС США подчеркнули, что у Котник свыше тысячи часов налёта и очень хорошие навыки управлять самолётом.
Группа Viper, которой командовала Котник, исполняет сложные воздушные манёвры, показывая возможности F-16 в ходе различных шоу и мероприятий.
Среди американок также популярна служба в спецназе страны. Женщинам разрешили там служить с 2017 года. Сейчас женщины могут служить рядовыми в морской пехоте. Однако после этого было подано просто рекордное количество жалоб на сексуальные домогательства – дело в том, что в армии США мужчины и женщины живут в одном помещении.
Подразделения женского спецназа появятся и в Бельгии. Ожидается, что уже в этом году в стране будет создано новое подразделение в армии. При этом в Бельгии женщины могут служить в армии с 1975 года. Но от общей численности вооружённых сил страны их немного – всего 8 процентов. В Норвегии также есть женский спецназ «Охотничий отряд». Кстати, в Норвегии женщин призывают в армию, но это добровольная служба, в отличие от Израиля.
Психологи давно изучают вопрос, что заставляет женщин добровольно идти в армию. Доктор Дженнифер Эггерт из Уорикского университета в Британии выяснила, что представительницы слабого пола идут в армию, чтобы иметь возможность защищать близких и противостоять режиму. Специалист пришла к выводу, что девушки гораздо лучше контактируют и осуществляют разведку при военных операциях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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