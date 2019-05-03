Первый казахстанский лоукостер планирует сделать это в конце 2019 или в начале 2020 года. В планах авиакомпании запустить рейсы во Львов и Одессу. В настоящее время лоукостер работает исключительно на внутренних рейсах.

В ходе торжественного запуска первого рейса FlyArystan президент Air Astana Питер Фостер заявил: "На данный момент мы запускаем рейсы FlyArystan только внутри Казахстана. Но уже сейчас мы рассматриваем стратегическое партнерство и открытие рейсов в других странах. Например, Украина, Грузия, Узбекистан. Рейсы в эти страны мы планируем открыть до конца этого года или в начале 2020 года». В компании не исключают и чартерные рейсы не только на Украину, но и в Грузию.

Тарифы лоукостера FlyArystan в два раза ниже, чем у Air Astana, их стоимость начинается от 10 долларов. На данный момент в FlyArystan летает два самолёта, но планируют увеличить количество до четырёх.



Авиакомпания FlyArystan — первая казахстанская бюджетная авиакомпания. Продажи билетов на рейсы компании стартовали 29 марта этого года, а летать самолёты начали с 1 мая на внутренних регулярных рейсах между городами Алматы и Нур-Султаном, Карагандой, Таразом, Павлодаром и Уральском на самолётах Airbus 320.

