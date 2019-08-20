ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства хорошо осведомлён о ситуации в Архангельской области после аварии, произошедшей 8 августа, и что сообщения о наличии в регионе «радиоактивного облака» являются абсурдными.

«Предлагаю вам ориентироваться на заявления, которые в этой связи сделал вчера президент, который сказал, что никакой опасности нет… Все власти работают, с тем чтобы не допустить какой-то опасности малейшей для граждан России в связи с этой нештатной ситуацией», – сказал Песков, комментируя сообщения о том, что после инцидента станции мониторинга радиации в Кирове и подмосковной Дубне перестали передавать данные. Пресс-секретарь отметил, что ему неизвестно, кто организует работу станций и как они работают, но подчеркнул, что Путин располагает всей информацией.

По поводу размещённой в социальных сетях карты, на которой показано, как радиоактивное облако теоретически могло распространяться после происшествия, Песков сказал следующее: «Карта, как радиоактивное облако могло бы распространяться после аварии. Сама по себе формулировка достаточно абсурдна. Ещё раз предлагаю вам ориентироваться на заявление главы государства».